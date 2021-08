O índice de perda de vacinas contra a Covid-19 em Belo Horizonte reduziu de 6,6% para 5,5%, segundo o levantamento realizado pela prefeitura e divulgado nesta segunda-feira (9). A redução, de acordo com a administração municipal, é consequência do monitoramento em relação ao armazenamento, aplicação e prazos de validade.

Em relação ao levantamento feito pelo Hoje em Dia, em 30 de julho, a PBH afirmou que já haviam sido descartadas aproximadamente 172 mil doses. A maioria foi pela chamada perda técnica, em decorrência do curto prazo de validade do frasco após aberto e por informações incoerentes da bula, uma vez que nem sempre a quantidade de doses indicadas na embalagem é a mesma que se consegue tirar.

Segundo os dados atuais, esse tipo de perda foi de 5,46%. Já as físicas, 0,04%. No caso dessa segunda, são consequência de problemas no armazenamento, queda de energia, vencimento da dose e quebra da embalagem.

Uma das medidas tomadas para reduzir a perda foi orientar que os postos de saúde aplicassem, ao final do dia, o imunizante AstraZeneca, com exceção de gestantes e puérperas. Uma vez que essa vacina pode ser usada até 48 horas após a abertura do frasco, é possível usar no dia seguinte, caso haja sobra.

Para o Plano Nacional de Imunização (PNI), as perdas abaixo de 5% são consideradas justificáveis. Já o Ministério da Saúde, por outro lado, aceita perdas de até 10% das doses.

