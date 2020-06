A menor temperatura registrada em Belo Horizonte nesta segunda-feira (1º) foi na região da Pampulha, que marcou 10,2ºC. A máxima prevista não passa de 23ºC. Apesar do casaco continuar sedo um acessório indispensável nos próximos dias, até porque o inverno já se aproxima (20 de junho), a semana deverá ter um pequeno aumento de temperatura, subindo até três graus.

A previsão é do meteorologista Kleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia, que destaca a chegada de uma frente fria que favorecerá, a partir do meio da semana, a elevação da temperatura.

"É que antes da chegada da massa de ar há essa elevação. Por isso, muitas vezes, chove antes de fazer um calorão", explica Souza, que enfatiza ainda a ocorrência de chuvas fracas em determinadas regiões do Estado.

Ele observa que, por se tratar de uma massa de ar oceânica, não haverá queda brusca de temperatura. Em Belo Horizonte, elas se manterão entre 10ºC e 12ºC - a mínima - e de 24ºC a 27ºC - a máxima.

No Estado, nesta segunda, as temperaturas mais baixas foram observadas na região Sul, chegando quase a zero em Monte Verde.

