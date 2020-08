A menor temperatura registrada neste sábado (1º), em Belo Horizonte, foi de 11,9ºC, mas a tendência é que os moradores da capital sintam ainda mais frio nos próximos quatro dias, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com o instituto, a previsão para domingo (2) é de céu parcialmente nublado, com temperaturas que poderão variar entre 11ºC e 24ºC. Na segunda-feira (3), a temperatura poderá ficar entre 9ºC e 23ºC. Por conta da ação de uma massa de ar polar, as manhãs tendem a ser bem frias e com uma névoa.