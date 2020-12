Belo Horizonte registrou mais 20 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (10). Há ainda 98 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) sendo investigadas.

Com 220 mortes registradas, a região Noroeste é a mais impactada pela pandemia. Também demandam atenção da população os óbitos contabilizados nas regiões Nordeste e Oeste, onde foram registradas, respectivamente, 206 e 205 vidas perdidas por causa da doença.

Desde março, 56.948 casos de infectados pelo novo coronavírus foram confirmados no município. Entre eles, 2.347 se referem a pacientes que ainda não se recuperaram da Covid-19 e estão internados ou em isolamento domiciliar.

De acordo com dados do boletim, há 1.157 pessoas internadas em Belo Horizonte por causa do novo coronavírus. Entre elas, 373 estão em UTIs e 784 em leitos de enfermaria, contando as redes pública e particular.

Os três indicadores usados pela prefeitura para tomar decisões em relação à reativação das atividades econômicas tiveram ligeira queda nas últimas 24 horas. Mesmo assim, dois deles estão em nível amarelo, ou seja, de alerta para a população. Confira:

A incidência da Covid na população belo-horizontina permanece alta desde o início de novembro. Neste momento é de 99,4 casos a cada 100 mil habitantes – sendo que o índice considerado como baixo risco é 20 casos a cada 100 mil pessoas.