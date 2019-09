O calor está imperando neste sábado (21), mas não está tão intenso quanto nos dias anteriores. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, nesta tarde foi registrada uma temperatura de 33,4°C. A umidade do ar também ficou mais agradável do que na última semana - 25% - , mas ainda bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (60%).

Para minimizar os efeitos do calor e da baixa umidade, é importante tomar alguns cuidados. Veja as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde:

- O essencial é tomar água com frequência. Se a urina estiver amarela é sinal de maior necessidade de ingestão de líquidos. O ideal é que a urina esteja transparente. Cuidado especial deve ser dispensado às crianças e aos idosos por serem mais vulneráveis à desidratação e suas complicações;

- Dar preferência a dietas leves. Preferir frutas ricas em líquidos como melancia, melão e laranja;

- Lavar as narinas com soro fisiológico à temperatura ambiente;

- Utilizar colírios lubrificantes para os olhos;

- Umidificar o ambiente com toalhas molhadas, em especial no quarto de dormir;

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h às 16h;

- Usar produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos após o banho;

- Evitar fumar em ambientes fechados.

