Belo Horizonte já teve 464 casos confirmados de dengue em 2021. Em uma semana, foram 26 diagnósticos positivos a mais. Nenhuma morte foi registrada neste ano na capital mineira.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Ainda de acordo com o levantamento, 712 exames estão sendo analisados. Até o momento, 2.290 notificações foram investigadas e descartadas.

Em 2021, o mês com mais casos confirmados da doença transmitida pelo Aedes aegypti foi março, com 161. Fevereiro e janeiro aparecem em seguida com, respectivamente, 139 e 129 diagnósticos. Os números podem aumentar porque, quando confirmados, os casos são computados de acordo com o mês em que foi notificado.

Nordeste é a região de BH com mais moradores infectados. Até o momento, de acordo com a SMSA, foram 109. Noroeste e Barreiro são a segunda e a terceira lugares no ranking, com 95 e 48 respectivamente.

Leia Mais:

Minas supera a marca de 36 mil mortes pela Covid-19

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 27 milhões

Brasil registra 63,4 mil novos casos e 2,2 mil mortes por Covid-19