Mais 19 pessoas morreram em Belo Horizonte por Covid-19 entre sexta-feira (7) e esta segunda-feira (10). Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, com as novas vítimas a capital chegou a 671 óbitos. Ao todo, foram registrados oficialmente 24.536 casos da doença na cidade.

De acordo com o balanço, 97,9% dos mortos pela doença em BH apresentavam algum fator de risco. Apenas 14 vítimas não tinham comorbidades. Os dados apontam ainda que os idosos representam 82% das mortes, com 551 óbitos. Já a taxa de letalidade do vírus na capital é de 2,7%. O número médio de transmissão por infectado (Rt), que estava em 0,87, caiu para 0,85.

Ocupação de leitos

Além da queda no Rt, uma outra boa notícia no novo balanço é quanto à ocupação de leitos, que continua a cair. De acordo com a prefeitura, o uso total das UTIs públicas específicas para Covid-19 chegou a 79,7%. Se for levado em consideração as unidades intensivas particulares, esse número cai para 72,7%.

Já em relação às enfermarias, a taxa de ocupação é de 49,1% na rede pública de saúde para leitos Covid-19 e, considerando-se os leitos particulares, essa taxa cai para 47,1%.



