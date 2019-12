O belo-horizontino terá de ter paciência com o calor intenso pelo menos até domingo (22). A madrugada desta quinta-feira (19) foi a mais quente do mês de dezembro, com temperatura de 19°C registrada na estação Cercadinho, no Buritis, e a previsão é que o calor chegue a 32°C durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até sábado (21), há possibilidades de chuvas isoladas na Região Metropolitana de Belo Horizonte durante a tarde ou a noite, devido ao aquecimento diurno. Mas no domingo, um novo sistema deve atuar sobre Minas Gerais, provocando um grande aumento da nebulosidade e chuvas em todo o Estado. A chuva poderá persistir até segunda, mas ainda não é possível prever se o corredor de umidade irá permanecer por vários dias, de acordo com a meteorologista do InMet Anete Fernandes.