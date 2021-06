Os termômetros marcaram a temperatura mais baixa do ano em Belo Horizonte neste domingo (13), com 11,7°C. A marca foi registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Estação Cercadinho. Antes, o recorde em 2021 havia sido registrado no dia 10 de maio, com 11, 8º.

Ao longo do dia, a máxima pode atingir os 24°C na capital mineira, que terá céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa do ar prevista para hoje deve variar entre 40% a 90%. Não há previsão de chuva.

O cenário deve permanecer parecido ao longo da semana, com temperaturas máximas variando entre 24°C e 25°C e mínimas podendo ficar abaixo de 11°C. Para a segunda-feira (14), a previsão indica céu claro e os termômetros devem variar entre 10°C e 24°C. A umidade relativa do ar deve ficar entre 35% e 90%.

Já a terça-feira (15) deve ter céu com muitas nuvens e máxima de 25°C, com mínima prevista de 10°C. Veja a previsão do tempo para BH:

Domingo (13)

Mínima: 11,7°C

Máxima: 24°C

Segunda-feira (14)

Mínima: 10°C

Máxima: 24°C

Terça-feira (15)

Mínima: 10°C

Máxima: 25°C

Quarta-feira (16)

Mínima: 11°C

Máxima: 25°C

