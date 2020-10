Belo Horizonte registrou dez mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, divulgado nesta terça-feira (20). Quanto ao número de casos confirmados, a capital chegou a 46.482. São 1.414 mortos pela doença, além de 1.914 casos em acompanhamento e 43.154 recuperados.

No levantamento por regionais, a Noroeste é com o maior número de mortes: 180, sete a mais que a Oeste, com 173. Na sequência, aparecem a Nordeste (170), Venda Nova (168), Leste (161), Barreiro (156), Norte (140), Pampulha (134) e Centro-Sul (132).

Entre as vítimas da Covid-19, 791 são homens e 623 mulheres. A maioria dos óbitos é registrada entre os idosos 82,6% (1.168). Outros 15% (212) tinham entre 40 e 59 anos; e 2,3% (33) entre 20 e 39 anos. Há, ainda, uma morte de paciente entre 10 e 14 anos.

Além disso, 97,6% dos óbitos são de pessoas com alguma comorbidade como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, obesidade, nefropatia e doenças neurológicas.

Indicadores de monitoramento em baixa

Todos os indicadores de monitoramento da Covid-19 em BH estão no nível verde, fazendo com que o plano de reativação econômica na capital possa ter continuidade. A taxa de transmissão por infectado (Rt) está em 0,92. Ou seja, a cada cem pessoas doentes, outras 92 são infectadas em média.

A ocupação de leitos também segue sob controle. As UTIs Covid-19 estão em 32,9% de lotação, enquanto as enfermaria têm 29,7% de ocupação. Esses números permanecem da área verde, com menos de 40% da ocupação, o que significa uma desaceleração do contágio.