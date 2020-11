A Covid-19 foi responsável pela morte de 1.551 moradores de Belo Horizonte desde o início da pandemia, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (12). O novo levantamento apresenta 18 óbitos a mais do que no dia anterior, mas a maioria das ocorrências é de datas anteriores a 31 de outubro e que tiveram os resultados divulgados apenas agora. Ainda há 97 mortes em investigação.

Entre os dados apresentados pelo boletim, dois deles servem de alerta para a população. O primeiro se refere ao número de pessoas infectadas em acompanhamento médico (internação ou isolamento domiciliar), que voltou a superar a casa de 2 mil, após quase um mês abaixo desse patamar.

Segundo o levantamento, neste momento, há 2.082 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e ainda não recuperadas – o número estava abaixo de 2 mil desde o dia 16 de outubro. Desde março, a cidade contabiliza 50.403 casos confirmados.

Além disso, houve um aumento na taxa de transmissão do novo coronavírus pelo terceiro dia consecutivo. Segundo o boletim, o número médio de transmissão por infectado (Rt) está em 1,06 – na segunda-feira (9), era 0,99.

Isso quer dizer que, em média, 100 infectados transmitem o vírus para 106 pessoas. Acima de 1,00, o Rt indica estado de alerta para a população (nível amarelo), pois pode haver um aumento no número de pessoas com Covid na cidade, pressionando o sistema de saúde.

Segundo a prefeitura, a elevação de Rt para valores que oscilam em torno de 1,00 é fruto da maior exposição das pessoas, com a redução do isolamento social. A preocupação está no cenário em que esse indicador permaneça durante muito tempo acima de 1,00, ou mesmo num valor crítico, acima de 1,20, o que provocaria um crescimento no número de casos mais graves e, consequentemente, pressão sobre a infraestrutura de saúde. Nesse caso, as medidas de reativação da economia poderão ser revistas.

Neste momento, os dois indicadores de monitoramento da epidemia relativos ao sistema de saúde estão controlados (nível verde). Confira: