A Secretaria Municipal de Saúde informou, nesta sexta-feira (4), que o número de casos confirmados de dengue em Belo Horizonte já chega a 114.010. Vinte e sete pessoas morreram na cidade este ano.

De acordo com a secretaria, ainda há 3.315 casos pendentes de resultados. Dos 114.010 casos confirmados, 110.131 (96,6%) ocorreram entre março e junho. Dos 137.398 casos notificados, que contemplam os confirmados, descartados e em investigação, 128.772 também foram registrados nos meses de março, abril, maio e junho, o que representa 93,7% do total.

As regiões com maior incidência de casos é a Nordeste, com 18.708; Barreiro, com 18.494 e Venda Nova, com 17.689.

Em 2019 foram investigados e descartados 20.073 casos.

Mês Casos confirmados % de confirmados Óbitos Janeiro 405 0,4 0 Fevereiro 1664 1,5 2 Março 9839 8,6 1 Abril 33161 29,1 11 Maio 55053 48,3 13 Junho 12078 10,6 0 Julho 1667 1,5 0 Agosto 119 0,1 0 Setembro 24 0,0 0 Total 114.010 100,0 27 Fonte: SINAN/GVIGE/DPSV/SMSA/PBH Atualizada em 03/10/2019 (Sem. 40/2019)

Ainda conforme a secretaria, o monitoramento na capital indica uma queda dos registros, mas mesmo assim são mantidas as ações implantadas para combate ao mosquito. Na próxima semana, o grupo de mobilização social da PBH promove abordagens lúdicas na Estação Diamante e Mercado Central, com distribuição de folhetos e orientações para a população.

Equipes de saúde vão orientar as pessoas sobre a importância de eliminar objetos que possam acumular água parada, como pratos de plantas, garrafas vazias, baldes e pneus.

Confira a programação:

Chikungunya

Em 2019 foram notificados 112 casos de chikungunya em BH. Foram confirmados 67 casos, sendo 26 contraídos no município, 24 importados e 17 em locais com origem indefinida. Há 45 casos em investigação.



Zika

Este ano foram registrados 342 casos de zika em residentes de Belo Horizonte. Há três casos confirmados para a doença. 306 casos foram descartados e 33 permanecem em investigação.

