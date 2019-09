Chegou a 112.762 o número de casos confirmados de dengue em Belo Horizonte, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (27) pela Secretaria Municipal de Saúde. Há ainda 4.298 casos pendentes de resultados, enquanto 20.009 notificações foram investigadas e descartadas. Morreram 26 moradores da capital pela doença.

De acordo com a pasta, 96,6% dos casos confirmados ocorreram entre março e junho. Em agosto e setembro, foram confirmados 101 registros da doença na cidade.

Com a volta das chuvas, a atenção sobre os criadouros do mosquito Aedes aegypti volta a ser prioridade. O grupo de mobilização social da Prefeitura de Belo Horizonte, o Mobiliza SUS-BH, promove na próxima semana uma série de atividades orientando a população como evitar a proliferação do inseto transmissor da dengue e de outras doenças.



As ações serão realizadas em locais com grande movimentação de pessoas, como na Estação São Gabriel, Mercado Central e nos vagões do metrô.

