Belo Horizonte ultrapassou a marca de 18 mil casos confirmados de Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (27). Além disso, a situação nos hospitais voltou a se agravar, sobretudo nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que estão com a ocupação em 92%.

De acordo com o relatório da PBH, com dados referentes a domingo (26), a cidade contabiliza 18.197 registros da doença. Dentre as pessoas que ficaram doentes, 3.290 ainda estão em acompanhamento. A capital já teve 458 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Outros 138 óbitos são investigados.

As internações de alta complexidade preocupam. Dos 414 leitos de UTI dedicados a pacientes com Covid, 380 estão ocupados. Já entre os leitos de enfermaria, o índice é de 73% nas 1.115 unidades reservadas a pessoas que contraíram o vírus – o que equivale a 813 doentes.

No Estado

Em Minas, há 951 pessoas internadas em leitos de UTI por causa da Covid. A situação é mais delicada nas regiões Central e no Vale do Aço, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Outras 1.957 estão internadas em leitos de enfermaria da rede SUS do Estado.