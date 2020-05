Está cada vez mais frio em Belo Horizonte. A capital registrou nesta quinta-feira (28) a menor temperatura do ano pelo terceiro dia consecutivo. Os termômetros marcaram 8,6 °C por volta das 7h na Estação Pampulha. Além disso, a umidade relativa do ar preocupa.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorolgia (Inmet), uma massa de ar frio chegou na segunda-feira (25) e atua em grande parte da região centro-sul do Brasil, mas deve perder intensidade no fim de semana.



A temperatura máxima estimada para esta quinta-feira na metrópole é de 23 °C.



Alerta



A Defesa Civil de Belo Horizonte indica que o dia será de céu claro com temperatura baixa e índices de umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde, o que, para a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerado estado de alerta. O nível ideal vai de 60% a 80%.



De acordo com meteorologista Kléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorolgia, a expectativa é que os próximos dias fiquem ainda mais secos no período da tarde.



"A massa de ar que chegou é fria e seca. Por isso, não é possível observar formação de nuvens. Quando o sol vai predominando, vai secando a umidade relativa do ar. Por isso, esse índice sempre é à tarde", explicou o meteorolgista.



Interior



Duas cidades do Sul de Minas Gerais registraram temperaturas negativas: Maria da Fé, com -1°C, e Caldas, com -0.9°C. Com 4.8°C, Florestal marcou a menor temperatura da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).