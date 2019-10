O tempo nunca esteve tão seco em Belo Horizonte quanto nesta segunda-feira (14), pelo menos, neste ano. A umidade relativa do ar caiu para 12%, o índice mais baixo registrado na cidade em 2019. Antes disso, os dias mais secos haviam sido registrados em 13 e 14 de setembro, quando a umidade do ar ficou em torno de 14%. A temperatura mínima registrada nesta segunda na capital mineira foi 16,7°C e a máxima, 32,5°C.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas nesta semana, mas o alívio deve chegar na quarta-feira (16), quando a massa de ar seco deve diminuir e a umidade, aumentar. Isso se deve a um "transporte" de umidade de origem oceânica que deve chegar à capital.

No entanto, já na quinta (17), o "frescor" deve passar, porque o vento que trouxe a umidade vai enfraquecer, dando lugar, novamente, à massa de ar seco. Desta forma, a secura e as altas temperaturas devem imperar em BH pelo menos até domingo (20). Há previsão de pancadas de chuvas somente no início da próxima semana. Mesmo assim, a meteorologista lembra que as previsões são mais precisas em um prazo de até 72 horas.

Ela também conta que o tempo seco é comum na primavera por se tratar de uma estação de "transição" entre a estação seca e a chuvosa.

Veja abaixo algumas recomendações da Defesa Civil de BH para o período de secura:

- Beba água.

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

- Evite frituras.

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água.

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas.

- Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário, use hidratante.

- Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista.

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise, imediatamente, o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Leia mais:

Chuva em BH! Previsão é de precipitações, raios e ventos para as próximas horas

Calorão e secura! BH terá altas temperaturas e baixa umidade do ar nesta semana