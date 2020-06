As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) do Barreiro e Venda Nova foram reabertas nesta semana. Os locais estavam fechados desde março devido ao risco de transmissão do novo coronavírus. Até então, apenas a da Praça 7 atendia ao público, desde o último dia 23.



Os serviços estão sendo retomados aos poucos. Atualmente, estão disponíveis emissão e entrega de Carteira de Identidade. Para retirar o documento, o cidadão precisa agendar no site do governo. No link 'Precisa só buscar sua identidade que já está pronta?’, o solicitante preenche um formulário e verifica informações sobre o andamento do procedimento.



A entrega de CHN e CRLV, devolvidos pelos Correios, também é oferecida nas UAIs.



BH Resolve



O BH Resolve, central de atendimento da prefeitura, ainda não tem previsão de reabertura. O trabalho presencial está suspenso desde março em função da pandemia do coronavírus.



Por enquanto, através site da prefeitura ou pelo pelo aplicativo pbh app (Google Play e App Store), é possível demandar vários serviços, como emissão de guias da secretaria municipal da fazenda (também emitidas em agências dos Correios), resolução de procedimentos da BHTrans, ofertas de empregos e solicitação de seguro-desemprego.