A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o atendimento presencial ao público na Central de Relacionamento BH Resolve será retomado a partir da próxima segunda-feira (3). A decisão da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça (27).

Atualmente, os atendimentos estão acontecendo de forma on-line, pelo portal e aplicativo da prefeitura, além do canal de atendimento 156. A partir de segunda, o atendimento volta a ser presencial mediante agendamento, que também deve ser feito pelo site da PBH.

Para comparecer ao local é necessário o uso de máscara de proteção e a higienização das mãos com álcool 70%. É vedado o acesso de acompanhantes, exceto nos casos de necessidade comprovada. Na hipótese de agendamento para mais de um serviço, o cidadão poderá permanecer no BH Resolve se o intervalo de tempo entre os agendamentos for de no máximo 30 minutos.

Instruções para atendimento no BH Resolve

Para marcar dia e horário, em dias úteis e entre 8h e 17h, é necessário que o cidadão acesse este link. No dia do atendimento, o acesso se dará pela portaria da rua dos Caetés, 342, Centro, com a adoção de controle de fluxo de entrada e saída e medidas de distanciamento. A entrada só é permitida com 15 minutos de antecedência do horário marcado e pessoas sem agendamento não terão acesso ao local.

Leia mais:

Vereador será investigado por abrir caixão lacrado em cemitério no interior de Minas

TRF1 derruba liminar que barrou Renan Calheiros em relatoria de CPI

Com quase 5 mil casos de Covid em 24h, Minas ultrapassa a marca de 1,3 milhão de infectados