A 20ª edição do tradicional festival gastronômico BH Restaurant Week, que acontece semestralmente, tem como tema desta temporada os “Sabores da Infância”.

A proposta é desafiar os chefs na elaboração de menus inéditos, que resgatem os sabores simples e aquela sensação de aconchego de terem sido feitos por pessoas que fazem parte da história de cada cliente.

A novidade é que o evento gastronômico conta com duas categorias: menu tradicional e o menu plus, todos com opções de entrada, prato principal e sobremesa.

O festival conta com a participação de 30 restaurantes de Belo Horizonte, que podem ser acessados no Instagram do evento até 21 de novembro.

O CEO do BH Restaurant Week, Fernando Reis, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta sexta-feira (22), às 17h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

