A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta quinta-feira (16), que segue as recomendações do Ministério da Saúde e que, com isso, não irá imunizar adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades, contra a Covid-19.

Nesta manhã, a pasta enviou uma nota técnica aos municípios mudando a recomendação para a vacinação destes jovens. O documento restringe a imunização do público somente às pessoas que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privadas de liberdade.

Na capital mineira, até o momento, apenas os jovens com doenças crônicas, deficiência, gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados contra o coronavírus. Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação para o grupo sem comorbidades ainda não estava prevista, já que a PBH aguardava uma nova nota informativa do Ministério da Saúde.

“A Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo”, diz o comunicado.

Estado

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que também segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e que, por isso, não orienta a imunização de adolescentes sem doenças crônicas.

“Neste momento, a orientação é que a vacinação seja para os com comorbidades, os privados de liberdade, bem como as gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade”, disse.

