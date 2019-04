Pelo segundo ano consecutivo, Belo Horizonte será uma das 400 cidades de 24 países do mundo a receber o Pint of Science, um dos maiores eventos de divulgação cientifíca do mundo. Entre os dias 20 e 22 de maio de 2019, bares, restaurantes e cafeterias vão misturar cerveja e ciência neste evento gratuito que já entra em sua quarta edição, fazendo com que o público brinde enquanto dialoga e troca experiências do mundo científico.

No Brasil, serão 87 cidades que receberão simultaneamente o evento. O lançamento do festival na capital mineira foi feito nessa terça-feira (16), quando nomes importantes da comunidade científica da capital mineira se reuníram no Museu das Minas e do Metal, da MM Gerdau, para se atualizarem das novidades desta edição.

Assim como em 2018, quando 3 mil pessoas participaram do evento, neste ano serão realizados cinco painéis por dia em cinco estabelecimentos de BH, sendo três deles que já participaram na edição anterior: A Cafeteria, localizada dentro do Museu das Minas e do Metal; a Cantina do Lucas, no tradicional Edifícil Malleta, no Centro; e o restaurante Filé Espeto & Cia, na avenida Fleming, na região da Pampulha. As novidades para 2019 são a Casa Híbrido, no bairro Floresta, e a cervejaria Albanos, no Lourdes, que participam pela primeira vez do Pint of Science.

Marina Andrade, coordenadora do Pint of Science em Minas Gerais, comemora a realização de mais uma edição, realizada em 17 cidades mineiras. “Nosso objetivo é aproximar o público do conhecimento científico e também tirar os pesquisadores e estudiosos do seu "habitat natural", levando a ciência para um ambiente incomum e irreverente como o bar, por exemplo. Este ano buscamos os cientistas e suas pesquisas além dos muros das universidades, nas renomadas instituições produtoras de conhecimento científico do estado como Embrapa, FioCruz Minas, Funed e Epamig. O conhecimento produzindo pelos pesquisadores impacta diretamente na qualidade de vida da população e na economia do país”, reforça.

O evento é gratuito, aberto ao público, e conta com apoio da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (Fundep) e da Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC). Os temas dos painéis e os cientistas convidados para este edição serão divulgados a partir da próxima semana no site oficial do Pint of Science Brasil.

