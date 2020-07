A demanda por internações para pacientes com Covid-19 continua crescendo em Belo Horizonte. Novos leitos de UTI e enfermaria foram ativados nos hospitais públicos e filantrópicos credenciados ao SUS para dar conta do grande número de pacientes. Mais de 1.200 pessoas estão internadas neste momento só na rede pública por causa da doença, de acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta terça-feira (21).

Mesmo com mais 12 unidades, a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva reservados para pacientes com Covid-19 na rede pública de Belo Horizonte permanece altíssima, ainda no patamar de 91%. Conforme o boletim, com o novo reforço, a capital chegou agora a 407 leitos de UTI exclusivos para pacientes com a doença. Desses, pelo menos 370 estão ocupados. No dia anterior, eram 395 leitos disponíveis e 359 pacientes. Ou seja, em apenas um dia, pelo menos mais 11 leitos de UTI foram ocupados por pacientes com novo coronavírus em BH.

Houve também um incremento no número de leitos de enfermaria reservados a pacientes com Covid na rede SUS. Agora são 1.099, 12 a mais do que no dia anterior. A taxa de ocupação atual é de 78% - ou seja, 857 pacientes internados com a doença.

Somando leitos clínicos e de terapia intensiva, verifica-se que há 1.227 pessoas internadas com novo coronavírus no momento em Belo Horizonte. O boletim não informa quantos deles são moradores da capital ou de outras cidades.

De acordo com os dados informados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a região Central, onde está inserida a Região Metropolitana de Belo Horizonte, está com 77,3% dos leitos de UTI ocupados no momento e metade deles são referentes a pacientes com Covid. Em todo o Estado, há 958 pacientes com novo coronavírus internados em leitos de UTI do SUS e 1.836 em leitos clínicos.

