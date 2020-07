Belo Horizonte tem, pelo menos, 359 pessoas internadas em leitos de terapia intensiva da rede SUS por causa de Covid, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (20).

A taxa de ocupação nas UTIs para pacientes com a doença é de 91%, um percentual menor do que o recorde do dia 8 de julho, quando chegou a 92%. Mas em números absolutos, há mais pacientes internados com Covid na rede pública do que há 12 dias. Naquele momento, havia 360 leitos disponíveis e 331 deles estavam ocupados, enquanto agora são 395 unidades de alta complexidade e 359 deles em uso.

A ocupação das UTIs em hospitais públicos e filantrópicos para pessoas com outras enfermidades também permanece alta na cidade. Dos 665 leitos disponíveis, 83% estão ocupados.

A rede conta ainda com 1.087 leitos de enfermaria dedicados a pacientes com Covid em Belo Horizonte, sendo que 77% deles estão ocupados – o que corresponde a 836 pacientes.

Somando os leitos clínicos e de terapia intensiva ocupados neste momento na rede pública de Belo Horizonte, podemos observar que há 1.195 pacientes internados por causa da Covid. O boletim não informa quantos deles são da capital ou de outras cidades.

A capital mineira tem 14.001 casos confirmados, sendo 2.893 deles de pacientes ainda em acompanhamento (hospitalização ou isolamento domiciliar). As mortes na cidade chegaram a 343, sendo 54 em Venda Nova, regional com maior número de óbitos.

Leia mais:

Brasil negocia tecnologia para produzir a vacina promissora de Oxford contra Covid-19