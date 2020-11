O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus voltou a aumentar em Belo Horizonte, indica o boletim divulgado nesta sexta-feira (6) pelo projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos, realizado pela UFMG em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA). De acordo com amostras colhidas na semana passada, cerca de 463 mil moradores da capital estariam com Covid-19.

O levantamento sobre a semana anterior, entre 19 e 23 de outubro, já havia indicado um grande aumento na presença do novo coronavírus nas amostras de esgoto da capital. A estimativa para aquele momento era de 450 mil infectados.

No boletim referente a semana epidemiológica anterior (12 e 16 de outubro), havia sido estimado que 80 mil pessoas estariam infectadas. Entre 5 e 9 daquele mês, a estimativa era de 110 mil pessoas com Covid em Belo Horizonte. O auge da contagem aconteceu em julho, quando chegou a ser estimado em 850 mil pessoas infectadas.

“O cenário de aumento significativo das estimativas de população infectada na semana epidemiológica 43 e a perspectiva de aumento ainda maior na semana epidemiológica 44 podem ser indícios de um agravamento da pandemia, que pode estar relacionado à gradativa retomada de atividades do setor de serviços, bem como às aglomerações, em especial em ambientes fechados, entre outros motivos. Esse conjunto de fatores apontam para potencial aumento da circulação do vírus e, consequentemente, novo agravamento da pandemia em Belo Horizonte”, alertam os pesquisadores, no boletim publicado nesta sexta-feira.

O projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos tem o objetivo de monitorar a presença do novo coronavírus nas amostras de esgoto coletadas em diferentes pontos do sistema de esgotamento sanitário das cidades de Belo Horizonte e Contagem. Os pesquisadores participantes no estudo reforçam que não há evidências da transmissão do vírus através do esgoto.