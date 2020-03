As notificações de casos suspeitos de coronavírus em Belo Horizonte tiveram uma explosão: são 54 casos monitorados, de acordo com o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado. Oficialmente, o Ministério da Saúde trabalha com 58 casos suspeitos em Minas, em mais de dez municípios, mas o próprio ministério reconhece que há uma fila de dezenas de notificações para serem analisadas.

Surto

Para enfrentar um possível surto da doença na cidade, a prefeitura inaugurou, nesta terça, o Centro Especializado em Coronavírus, destinado apenas para pacientes com suspeita da doença. A unidade fica ao lado da UPA Centro-Sul, na rua Domingos Vieira, 488, no Santa Efigênia.

"É um serviço que deve ser procurado por pessoas que tenham sintomas respiratórios (do coronarvírus) e que tenham estado no exterior, ou que tenham tido contato com pessoas que vieram do exterior ou, ainda, pessoas que tenham tido contato com alguém sabidamente portador da doença, o que não acontece ainda em Minas Gerais", explicou.

A unidade vai funcionar de segunda a segunda, das 7h às 19h. Além dela, o município conta com 20 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) - dez na Santa Casa e dez no Hospital do Barreiro - exclusivamente para atender suspeitas de coronavírus, em caso de necessidade. "O plano de contingência da cidade está absolutamente montado", garantiu.

Ainda conforme o secretário, todos os profissionais da área da saúde estão preparados para atender pacientes com a enfermidade.

Vacinação

Jackson Machado também reforçou a importância da antecipação da vacina contra a gripe que, neste ano, terá início no próximo dia 23. "A antecipação da vacina livra as pessoas de adquirirem uma doença que se parece muito com a infecção pelo coronavírus. Desafoga o serviço de saúde e faz com que circulem anticorpos na cidade. Isso torna menor a sobrecarga para o serviço de saúde", avaliou.

No Brasil

Nesta terça, o Ministério da Saúde anunciou que subiu para 488 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil.

