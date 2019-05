Belo Horizonte registrou a temperatura mais baixa do ano nesta terça-feira (21), quando os termômetros marcaram 13,7°C na estação meteorológica da Pampulha. Antes disso, o dia mais frio do ano em BH havia sido o último domingo (20), quando houve o registro de 14,5°C.

E segundo o meteorologista Jorge Moreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o próximo fim de semana deve quebrar este recorde de frio. "Pode ser que faça mais frio ainda no fim de semana, na madrugada de domingo (26), devido à tendência de uma massa de ar frio sobre o Estado. Neste caso, não só BH, mas outras cidades do interior devem registrar quedas nas temperaturas", explica.

As quedas nas temperaturas ocorrem devido a uma perda de radiação solar. Com a massa de ar seco que assola a região, as noites têm ficado sem praticamente nenhuma nebulosidade, ou seja, o calor do sol não tem onde ficar retido. "Com isso, a radiação que é recebida de dia, acaba sendo perdida à noite", resume o meteorologista.

Para esta terça, a temperatura máxima prevista na capital é de 28°C e a umidade relativa do ar gira em torno de 30% durante a tarde. Há previsão de chuvas para a sexta-feira (24) em BH e cidades da região. Antes disso, a partir de quinta (23), a qualidade do ar deve melhorar devido a um aumento na nebulosidade, mas a partir de domingo, o tempo deve voltar a ficar seco.

