A chuva que cai em Belo Horizonte nesta segunda-feira (2) deve se intensificar e há alerta para chuva forte, a qualquer hora do dia, com índice de até 60 milímetros de precipitação. O aviso meteorológico é da Defesa Civil municipal.

Conforme o órgão, a chuva entre moderada e forte, que atingiu todas as regiões da cidade na noite desse domingo (1º), tende a continuar e deve até se intensificar nesta segunda. O alerta da Defesa Civil prevê possibilidade de pancadas de chuva entre 40 e 60 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta terça-feira (3).

Com céu encoberto, a temperatura não deve subir muito e a previsão é de 20°C à tarde, nível bem atípico para o verão. Na madrugada deste domingo, o índice chegou aos 15°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 85% à tarde.

Nas últimas 24 horas, as regiões com maior índice pluviométrico foram a Pampulha e Venda Nova, com 43,8 milímetros registrados. Já as regiões Oeste e Centro-Sul, muito atingidas pelas chuvas em janeiro, tiveram precipitações menores neste início de março. Os dados são da Defesa Civil, das 7h de domingo às 7h desta segunda. Veja:

Barreiro - 28,2 mm

Centro Sul - 25,8

Leste - 36,6

Nordeste - 27,8

Noroeste - 37,4

Norte - 27,2

Oeste - 29,4

Pampulha - 43,8

Venda Nova - 43,8

Segundo a Defesa Civil, a média climatológica para março é de 198 milímetros.

Recomendações durante a chuva: