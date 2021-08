A capital mineira deve apresentar elevação da temperatura nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), após a mínima na manhã desta segunda chegar a 12,4ºC, a máxima deve sofrer elevação na terça e na quarta.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, a nebulosidade deve reduzir nos próximos dois dias. Quanto aos termômetros, nesta segunda a máxima chega a 24ºC e a tendência na terça é de variação entre 13ºC e 28ºC.

Ainda de acordo o Instituto, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% na tarde de quarta-feira e a temperatura pode chegar a 28ºC. Não há perspectiva de chuva na capital mineira ao longo da semana.

Minas

Conforme o Inmet, os ventos carregados de umidade, que chegam do mar nesta segunda, deixam o céu com maior quantidade de nuvens sobre a faixa Leste do estado, mas não há previsão de chuva. Por outro lado, o ar seco do continente contribui para a estabilidade do tempo e a diminuição da nebulosidade e também para os baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde.

Nos próximos dias, a tendência é de elevação das temperaturas em todas as regiões mineiras.

