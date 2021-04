A previsão meteorológica para esta quarta-feira (28) indica céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada em Belo Horizonte. Os termômetros podem chegar aos 26°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima nesta quarta foi de 15°C e a umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%. Há previsão de precipitação para o período da manhã na capital mineira.

Para os próximos dias a previsão também indica muitas nuvens, com queda na temperatura. Não há possibilidade de precipitação. Nesta quinta-feira (29), os termômetros devem variar entre 14°C e 26°C, com céu claro durante a manhã e encoberto no decorrer do dia. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% a 90%.

Já a sexta (30) será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima podendo chegar aos 24°. A mínima será de 14°C, com umidade relativa do ar variando entre 35% e 45%.

Veja a previsão do tempo em BH:

Quarta-feira (28)

Mínima: 15°C

Máxima: 26°C

Quinta-feira (29)

Mínima: 14°C

Máxima: 26°C

Sexta-feira (29)

Mínima: 14°C

Máxima: 24°C

