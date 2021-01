Pais, professores e proprietários de escolas particulares realizaram neste sábado (16) uma carreta por ruas da região Centro-Sul da capital pedindo o retorno das aulas presenciais e a reabertura das instituições de ensino privadas. O movimento foi realizado em várias cidades brasileiras.

Durante um dos momentos do ato, os manifestantes pararam em frente ao edifício onde mora o prefeito Alexandre Kalil (PSD), no bairro de Lourdes. A carreata, que começou na Praça do Papa, passou ainda pelo prédio da prefeitura – no Centro de BH – e nas proximidades da residência do infectologista Carlos Starling, que integra o comitê de enfrentamento à Covid-19 da capital.

De acordo com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG), os proprietários das escolas querem que a retomada das aulas presenciais seja incluída como atividade essencial. Segundo a presidente do Sinep/MG, Zuleica Reis, a situação dos pais, profissionais e proprietários de escolas particulares é de incerteza de como será o ano letivo de 2021.

“Os pais, principalmente da educação infantil, não fazem matrícula, pois estão aguardando o posicionamento se as aulas presenciais vão ser retomadas ou não. Já estamos há quase um ano de portas fechadas”, enfatiza Zuleica.

Com o retorno das atividades previsto para fevereiro, mas ainda sob o modo do ensino remoto, as matrículas despencaram em relação ao ano passado. Segundo o Sinep/MG, o volume caiu em 30%. Em alguns estabelecimentos, voltados ao ensino infantil, a retração foi ainda maior e chegou a até 50% em relação a 2020.

Para Zuleica Reis, muitas destas instituições correm o sério risco de fechar as portas. “Não há motivos para impedir que as escolas particulares retornem às aulas. Temos estrutura para voltar ao funcionamento. O comitê de enfrentamento à Covid já confirmou isso. Se o retorno não acontecer, muitas escolas vão fechar de vez as portas”, destaca a presidente do Sinep-MG.