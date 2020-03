BH tem previsão é de pancadas de chuvas com raios e vento nesta sexta-feira (20). E, devido ao encharcamento do solo, a Defesa Civil da capital emitiu um alerta para risco geológico, válido até a próxima terça-feira (24).

Pelo menos até a manhã deste sábado (21), são esperadas chuvas com volumes de 50mm a 70mm e rajadas de vento de 50 km/h. Para se ter uma ideia, nessa quinta-feira (19) o volume de chuva chegou 94,4mm somente na região Centro-Sul. Outras regiões que receberam bastante chuva foi a Noroeste (66mm), Venda Nova (63,8mm) e Norte (56,4mm).

A média histórica de chuvas para o mês de março é de 198mm, mas do primeiro dia do mês até as 9h desta sexta-feira, três regiões já haviam superado este valor: a Centro-Sul com 248,2mm, ou seja, 125,4% das chuvas esperadas para todo o mês; a Leste, com 215,8 mm (109%); e a Noroeste, com 207,4 mm (104,7%).

A temperatura mínima registrada nesta sexta foi de 18°C e, a máxima prevista, 29°C. Diante do risco de quedas de muro, deslizamentos de terra e desabamentos, a atenção deve ser redobrada. Veja, abaixo, as orientações da Defesa Civil em caso de chuva forte:

Recomendações:

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.



Sinais de que deslizamentos podem acontecer:



- Trinca nas paredes.

- Água empoçando no quintal.

- Portas e janelas emperrando.

- Rachaduras no solo.

- Água minando da base do barranco.

- Inclinação de poste ou árvores.

