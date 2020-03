O número de casos confirmados novo coronavírus em Minas Gerais subiu para 14 segundo o boletim divulgado na tarde desta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG). Desses, cinco são em Belo Horizonte, que registrou a primeira transmissão comunitária, que é quando um paciente infectado que não esteve nos países com registro da doença transmite a doença para outra pessoa, que também não viajou.

Ainda de acordo com o balanço são 692 casos sob investigação de infecção humana pelo COVID-19. Outros 88 foram descartados.

A capital mineira tem o maior número de casos, cinco no total. Uma mulher de 34 anos, com transmissão local; um homem de 45 anos, com histórico de viagem para a Áustria; um idoso de 72 anos com histórico de viagem para os Estados Unidos; um homem de 34 anos, com transmissão comunitária; e um homem de 48 anos também com histórico de viagem para os Estados Unidos.

Os demais casos são em: Nova Lima (1), Coronel Fabriciano (1), Divinópolis (1), Juiz de Fora (2), Patrocínio (1), Ipatinga (1), Sete Lagoas (1) e Uberlândia (1).