A popularização dos podcasts - programa em formato de áudio disponibilizado na internet - tem levado muita gente a se interessar pelo novo formato de divulgação de informação. E se você é uma dessas pessoas, fique atento ao curso gratuito oferecido pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado, com abertura de 20 vagas.

As inscrições terminam nesta quinta-feira (19) e os interessados devem preencher o formulário online. Em caso de aprovação, os candidatos recebem um e-mail da própria instituição com orientações para a matrícula.

Durante o curso, o aluno vai aprender como produzir um podcast, desde a construção do roteiro, todas as etapas do trabalho com áudio digital (captação, edição, finalização) e publicação do podcast. O curso será ministrado por André Veloso Junqueira, que é Bacharel em Ciência da Computação pela UFMG, engenheiro de áudio, sound designer e diretor de cinematografia, além de editor e finalizador de vídeo, consultor de tecnologia para áudio, cinema digital, arte digital audiovisual interativa, música e artes cênicas. Desde 2009, é membro do coletivo artístico Os Conectores.

As aulas serão realizadas no Cefart, de 23 a 30 de setembro, das 13h30 às 17h30.

* Fonte: Cefart

Serviço:

Curso Complementar de Podcast

Local: LabTec – Cefart (Av. Afonso Pena, 1.537)

Data: 23, 24, 25, 26 e 30 de setembro

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrições: Até dia 19 de setembro

Informações: (31) 3236-7400 ou www.fcs.mg.gov.br

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.

Leia mais:

Senai tem mais de 7 mil vagas em cursos gratuitos em Minas; veja como inscrever-se