Febre na internet, os memes são tema de estudo no Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), da Fundação Clóvis Salgado, durante os meses de setembro e outubro. A ideia é mostrar os aspectos conceituais e visuais das imagens e a democratização da arte no curso intitulado "Memes e história da arte: a democratização da arte pelas redes sociais". Outro curso oferecido pela instituição é o "Livro de Artista – Para além da palavra".

As inscrições para os dois cursos já estão abertas. Para se candidatar, os interessados devem se inscrever por meio deste formulário (clique para acessar), até as 12h do dia 16 de setembro. O resultado será divulgado no último dia de inscrição, a partir das 18h. Já a matrícula deve ser feitas nos dias 18 e 19 de setembro, conforme regras do edital. Ao todo, são oferecidas 40 vagas.

As aulas do curso "Memes e história da arte" serão ministradas nas terças-feiras, de 24 de setembro a 22 de outubro, das 11h30 às 13h10. Já o curso "Livro de Artista – Para além da palavra" acontecerá nas quartas-feiras, de 25 de setembro a 9 de outubro, das 16h às 17h40.

O projeto é uma extensão da exposição Narrativas em Processo, que está na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard do Palácio das Artes até o dia 29 de setembro. Por lá, são exibidos 46 exemplares de arte em formato de livros. A atividade também inclui a confeccção de obras pelos visitantes.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.

Leia mais:

Senai tem mais de 7 mil vagas em cursos gratuitos em Minas; veja como inscrever-se