Esfriou em Belo Horizonte, e não foi pouco. A capital mineira registrou a temperatura mais baixa do ano no início da manhã desta terça-feira (26), com 10,8ºC. Mas, por causa dos ventos, a sensação térmica foi ainda menor e atingiu os 0ºC. Esse clima, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ocorreu na estação Santo Agostinho, na região Sul da cidade.

Até então, o recorde de frio havia sido registrado no início do mês, quando os termômetros atingiram os 12ºC. Para quem curte um tempo mais gelado, ai vai uma boa notícia. Na madrugada de quarta-feira (27) a previsão é de mais frio. "Podemos ter um novo recorde de baixa temperatura", informou o meteorologista Cléber de Souza.

Conforme o especialista, uma massa de ar polar fria e seca está atuando no Estado e derrubando bruscamente a temperatura em vários municípios. "É ela que está causando esse frio intenso. E a massa de ar polar vai atuar pelo menos até amanhã", disse. Em BH, nos próximos dias, não há previsão de chuva.

Nesta terça, a máxima não deve ultrapassar os 22ºC.

Em Minas

Além de BH e da Região Metropolitana, a massa de ar polar também está agindo em outras regiões mineiras. Triângulo, Zona da Mata, Oeste e Campos das Vertentes tiveram recorde de baixa temperatura nesta terça. A mínima do dia no Estado foi de 1,3ºC, em Maria da Fé, no Sul de Minas.

E o frio pode ficar ainda mais intenso em todas essas regiões, com previsão de geada no Sul de Minas. "Lá deve chegar a 0ºC", informou Cléber. A partir de quinta-feira os termômetros começam a subir em todo o Estado.

