O feriado de Proclamação da República desta sexta-feira (15) foi marcado por chuva em Belo Horizonte e a temperatura máxima não passou dos 25°C com a umidade relativa do ar em torno de 60%.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O comunicado tem validade até as 8h de sábado (16), que vai ter céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 16ºC a 25ºC.

Equipes da Defesa Civil fazem o monitoramento dos córregos. Nas avenidas Tereza Cristina e Vilarinho, apesar do grande volume de água, a situação é classificada como tranquila. O rio Arrudas elevou o nível em 1,5 metro. O órgão segue em alerta, mas sem necessidade de bloqueios das vias.

Apesar da chuva forte, nenhuma ocorrência foi registrada.

Cuidados

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximo aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva;⠀

Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada ou em águas dos córregos;

⠀

Não se abrigue nem estacione carros debaixo de árvores;

⠀

Atenção especial em áreas de encostas e morros;

⠀

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

⠀

Em caso de aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas ou surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

⠀

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas e altas e não use equipamentos elétricos.⠀

Córrego Ressaca, na Pampulha, também é monitorado

Acumulado de chuva em regionais entre 15h e 16h40 desta sexta-feira (15):



Barreiro 6,0

Centro Sul 14,0

Leste 13,8

Nordeste 18,0

Noroeste 19,6

Norte 13,0

Oeste 14,4

Pampulha 26,6

Venda Nova 18,6

Fonte: Defesa Civil