A ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid em Belo Horizonte continua subindo e atingiu o patamar de 83,5%, de acordo com boletim epidemiológico publicado pela prefeitura nesta terça-feira (5). De acordo com os dados, há 201 pacientes com a doença internados em unidades intensivas na rede pública e 243 da rede privada.

No total, são mais de 1.380 pessoas internadas na capital mineira por causa da Covid. E esse número pode aumentar nos próximos dias, já que o número médio de transmissão por infectado (Rt) está em 1,06. Isso quer dizer que, em média, 100 pacientes transmitem o novo coronavírus para 106 pessoas.

O Rt e a ocupação de leitos são os indicadores considerados pela prefeitura da cidade para tomar decisões referentes à reabertura ou fechamento de atividades econômicas. O prefeito Alexandre Kalil anunciou, na quarta-feira passada (30), que fecharia o comércio não essencial se os índices não baixassem nesta semana. Veja como estão os indicadores nesta terça:

Ainda de acordo com o boletim, Belo Horizonte contabilizou mais 611 casos de Covid nas últimas 24 horas, chegando a 65.141 no total. Desses, 3.406 são pacientes que ainda estão em acompanhamento (internados ou em isolamento domiciliar).

A cidade também registrou mais seis mortes relacionadas à doença, alcançando a marca de 1.901 vidas perdidas por causa do novo coronavírus.