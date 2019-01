Nos últimos quatro dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte registrou 80 ocorrências de deslizamentos de encosta. A regional mais afetada foi a Noroeste, com 60 ocorrências, e o maior volume de chuva em dezembro chegou a 382,8 milímetros.

Só nesta segunda-feira (31), o órgão atendeu a 36 chamados de deslizamentos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no primeiro dia de 2019, o tempo ainda fica instável com céu nublado e a ocorrência de pancadas de chuva forte em várias regiões do Estado, principalmente no Centro, Oeste, Sul e parte do Leste. As temperaturas vão variar entre 11ºC e 37ºC. Já a capital vai ter céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com os termômetros variando entre 20ºC e 29ºC



Acumulado de dezembro até as 13hC desta segunda-feira (31):

Barreiro - 359,2 (100%)

Centro Sul - 344,4 (96%)

Leste - 402,8 (112%)

Nordeste - 399,2 (111%)

Noroeste - 326,4 (91%)

Norte - 373,2 (104%)

Oeste - 365,6 (102%)