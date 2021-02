Pouco mais de uma semana após a reabertura do comércio na capital mineira, os indicativos da Covid-19 em Belo Horizonte continuam subindo. Nesta terça-feira (9), a taxa de ocupação dos leitos de UTI voltou a ter novo aumento e segue no nível vermelho com 71,3%. Na sexta-feira (5), ela estava em amarelo, com 68,4%.

A ocupação dos leitos de enfermaria está em 49,1%. Já o número médio de transmissão por infectado também aumentou. Subiu de 0,88, registrado na sexta-feira, para 0,92, o que significa que, em média, 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 92. O índice, porém, segue no nível verde do gráfico e se mantém controlado, abaixo de 1.

Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça, 96.599 pessoas já tiveram Covid-19 no município desde o início da pandemia. Destas, 2.404 morreram e 4.892 seguem em acompanhamento.

Outros 89.303 se recuperaram da doença desde o início da pandemia. São considerados recuperados aqueles casos confirmados de Covid-19 que receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 10 dias e estão há 72h assintomáticos, ou seja, sem a utilização de medicamentos sintomáticos e sem intercorrências.

Até agora, 73.614 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A segunda dose já foi aplicada em 4.910 moradores da capital.

Até o momento, 193.820 – 153.320 da CoronaVac e 40.500 da AstraZeneca/Oxford – já foram distribuídas aos 220 postos de imunização, que são compostos por hospitais da Rede SUS e Suplementar de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, Samu, Centros de Saúde, Laboratórios e equipe volante.