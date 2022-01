Para aproveitar os últimos momentos das férias escolares, famílias ainda têm diversas oportunidades para garantir a diversão sem pesar no bolso. Pensando em atividades de baixo custo e com segurança em meio à pandemia, programas como o BH em Férias podem ser opções para curtir um momento em família fora de casa.

Neste fim de semana (29 e 30), dois pontos estão abertos para receber todas as famílias gratuitamente: o Parque Orlando de Carvalho Silveira, no bairro Silveira, região Nordeste de BH; e o Parque das Mangabeiras, no bairro de mesmo nome, na região Centro-Sul. Das 9h às 16h, o público pode se divertir com brinquedos infláveis, jogo de tabuleiro, mesas de totó e tênis de mesa, oficina de circo e oficina de slackline, além de aproveitar a paisagem natural.

Para acesso ao Parque das Mangabeiras, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a febre amarela - quem não tiver o documento pode preencher uma declaração de que foi vacinado há, no mínimo, dez dias. Bebês menores de 9 meses, por não poderem receber o imunizante, não poderão entrar.

Além do programa BH em Férias, a cidade oferece diversas opções para a diversão em família. Confira algumas:

Museu das Minas e do Metal

Localizado na Praça da Liberadade, região Centro-Sul de BH, o Museu das Minas e do Metal também é uma opção de passeio com a família. Ele mostra a importância cotidiana e econômica dos diversos tipos de minério, além das implicações culturais e sociais.

A visitação é gratuita, e pode ser feita de terça-feira a sábado, das 10h às 17h30; e aos domingos das 10h às 15h30. A programação e os protocolos de saúde e segurança estão disponíveis aqui.

Museu Casa Kubitschek

Na região da Pampulha, uma das opções gratuitas para lazer com a família é o museu Casa Kubitschek. Integrante do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, ele ooferece ao público experiências no paisagismo e arquitetura residencial, assim como grande parte da história da região da Pampulha. O local foi construído para ser a casa de fim de semana do então prefeito Juscelino Kubitschek.

As visitas acontecem gratuitamente de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h. O museu fica na avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188, bairro Bandeirantes. Saiba mais aqui.

Museu Histórico Abílio Barreto

Outro museu, desta vez localizado na região Centro-Sul, é o Museu Histórico Abílio Barreto. Inaugurado em 1943, o espaço se dedica à história, à pesquisa, à produção e à difusão do conhecimento sobre Belo Horizonte. Sâo exposições de longa, média e curta duração, passando pelo conjunto arquitetônico que inclui o casarão secular, o edifício-sede e uma exposição permanente a céu aberto com acervos como o bonde elétrio e o carro de boi.

O museu pode ser visitado de quarta-feira a domingo, das 11h às 18h, com entrada gratuita. Ele fica na avenida Prudente de Morais, 202, bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul de BH. Confira todos os detalhes aqui.

