A chuva reapareceu nas regiões Oeste e Barreiro de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (10) com intensidade variável. A precipitação pode retornar ainda nesta noite em outras localidades do município, de acordo com a Defesa Civil da cidade.

Segundo o órgão, há possibilidade de precipitação de até 20 milímetros até as 23h desta terça. A água pode vir acompanhada de rajadas de vento em torno de 40 km/h.

A chuva desta tarde teve início por volta das 16h20 e foi avaliada como entre fraca e forte nas regiões citadas, locais que sofreram muito com as chuvas de janeiro deste ano. O comunicado do órgão também trouxe recomendações para os cidadãos durante a chuva. Veja: