Céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em Belo Horizonte neste sábado (23). A temperatura deve chegar aos 28°C à tarde. A mínima nessa madrugada foi de 17°C.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A expectativa é que o tempo nublado se intensifique à tarde. Podem ocorrer precipitações em áreas isoladas da cidade.

No domingo (24), segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o calor sobe um pouco, chegando a 29°C, mas a previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada continua.

Leia mais:

Maratona Enem: confira aulão de revisão sobre ciências da natureza e matemática neste sábado

Concurso elegerá mulher trans mais bonita de BH; veja candidatas

Alexandre Kalil sanciona lei que proíbe carroças puxadas por animais em BH