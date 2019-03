Belo Horizonte tem previsão de temperatura elevada e tempo seco nesta quinta-feira (7). Os termômetros, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, devem atingir os 32ºC. Durante a madrugada, a mínima registrada foi de 18ºC.

Além do calorão, a capital mineira também deve enfrentar tempo seco. A umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 40% do período da tarde. Para se ter noção da secura, o índice mínimo recomendável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

Mas, apesar do calor e do tempo seco, haverá um alívio - pelo menos em pontos isolados da cidade. Pancadas de chuva de fraca intensidade são esperadas em algumas áreas de BH no decorrer do dia.

E para os próximos dias, a previsão também é de termômetros em alta. Na sexta (8) e sábado (9), a máxima deve se manter em 32ºC. No domingo (10) haverá uma ligeira elevação, com temperatura em torno dos 33ºC. Neste período, pode ocorre pancadas e trovoadas isoladas.

6h58 - A quinta-feira (7) será de céu claro a parcialmente nublado e pode chover à tarde em áreas isoladas. A temperatura mínima foi de 18° C, a máxima estimada de 32° C e a umidade do ar em torno de 40% a tarde. Fonte: GeoClima@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/huD0RuALzA — Defesa Civil BH (@defesacivilbh) 7 de março de 2019

