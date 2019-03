A quinta-feira (14) do belo-horizontino amanheceu quente. Antes das 9 horas, os termômetros já estavam marcando 25ºC. No entanto, a previsão é de temperatura ainda mais elevada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve atingir os 31ºC na capital mineira no período da tarde.

A sensação térmica pode ser ainda maior devido a velocidade do vento e a umidade relativa do ar, que ficará em torno dos 50%. O índice é inferior aos 60% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Mas além do calorão, a previsão também indica para pancadas de chuva. Conforme o Inmet, as precipitações podem ocorrer fortes em algumas regiões, e serão acompanhadas de raios e rajadas de ventos.

Fim de semana

Até o fim de semana, a previsão se mantém: calor intenso e chuva. Na sexta-feira (14), a temperatura deve atingir os 32ºC. Entre sábado (16) e domingo (17), a máxima será de 29ºC. Neste período, a mínima, durante a madrugada, será de 18ºC. Para todos os dias são esperadas pancadas isoladas.