Após um sábado (19) de fortes chuvas em Belo Horizonte, principalmente na região de Venda Nova, a capital mineira deve ter mais pancadas e trovoadas isoladas neste domingo (20). A previsão é de dia quente, com máxima de 32°C, e céu com muitas nuvens.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a madrugada registrou 19°C, depois de uma noite de tempestades em alguns locais do município.

Conforme a Defesa Civil municipal, a precipitação deste sábado durou cerca de duras horas, terminando por volta de 22h40 com 32 milímetros (mm) em bairros de Venda Nova. Segundo o órgão, não houve registro de ocorrências. Veja abaixo a quantidade de água por região da cidade (em milímetros):

Barreiro - 19,8

Centro Sul - 12,4

Leste - 26,4

Nordeste - 21,4

Noroeste - 26,2

Norte - 15,8

Oeste - 5,8

Pampulha - 17,2

Venda Nova - 32

Apesar do índice mais alto nesse sábado, no acumulado de dezembro, a região Oeste de BH é a que tem a maior quantidade de chuva, com 214 mm já registrados. A média climatológica para o mês, segundo a Defesa Civil, é de 358,9 mm. Veja abaixo o acumulado até as 22h40 do dia 19.

Barreiro - 200,4 (55,8%)

Centro Sul - 203,8 (56,8%)

Leste - 184 (51,3%)

Nordeste - 182,4 (50,8%)

Noroeste - 198,2 (55,2%)

Norte - 131,6 (36,7%)

Oeste - 214 (59,6%)

Pampulha - 139,8 (39%)

Venda Nova - 210,8 (58,7%)

Previsão para a semana

Segundo as projeções do Inmet, a semana será de tempo encoberto com possibilidades de chuva e registro de queda na temperatura. Na véspera de Natal, por exemplo, os termômetros deverão marcar 23°C. Veja a previsão para a semana até quinta-feira:

Domingo (20/12)

Mínima: 19°C

Máxima: 32°C

Segunda (21/12)

Mínima: 19°C

Máxima: 26°C

Terça (22/12)

Mínima: 18°C

Máxima: 26°C

Quarta (23/12)

Mínima: 18°C

Máxima: 25°C

Quinta (24/12)

Mínima: 18°C

Máxima: 23°C