Neste domingo (16), a previsão é de chuvas de 20 a 30 mm em Belo Horizonte. A Defesa Civil da cidade emitiu um alerta meteorológico sobre a possibilidade de as chuvas virem acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno dos 50 km/h. A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima estimada é de 30ºC.

Apesar do dia quente e das últimas fortes chuvas, a tendência é que as precipitações sejam mais fracas e isoladas na Grande BH, as típicas chuvas de verão.

Mas, como todo cuidado é pouco, veja, abaixo, as recomendações da Defesa Civil:⠀

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos nem próximo aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

⠀⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

⠀

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil (199).

⠀

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Leia mais:

Shoppings de BH promovem Carnaval para toda a família neste domingo

Chove forte em quatro regiões de BH na noite deste sábado

Bombeiros buscam rapaz que se afogou em barragem de Raposos, na Grande BH