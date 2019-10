Belo Horizonte deve ter pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a partir do fim da tarde desta terça-feira (8). Segundo o meteorologista Cleber de Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), precipitações isoladas são comuns no início da estação. A alta umidade registrada nesta terça também é um indicativo de chuva, assim como o aumento da nebulosidade.

Por volta das 14h, a umidade gira em torno dos 40%, mas, mais cedo, ela chegou aos 65%, segundo o meteorologista. As chuvas devem acontecer até esta quinta-feira (10) em vários pontos da capital e também na região metropolitana. A temperatura máxima do dia deve chegar aos 32°C e a mínima registrada foi de 20,5°C.

A Defesa Civil de Belo Horizonte também emitu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de raios. O alerta é válido até as 23h desta terça. O meteorologista do Inmet reitera que as chuvas devem vir com intensidade fraca a moderada entre o fim da tarde e a noite. Já na quarta (9), podem ocorrer chuvas fortes neste mesmo período do dia.

14h - Possibilidade de pancadas de chuva, com raios. Até 23h de terça-feira (8). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/E0r5lYyQjs — Defesa Civil BH (@defesacivilbh) October 8, 2019

Em outras partes de Minas, a chuva já chegou. Nesta terça-feira já chove no Triângulo Mineiro, regiões Oeste, Sul e Campo das Vertentes. As precipitações devem avançar, ao longo do dia, para a Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em caso de chuvas fortes e raios, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte recomenda evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva, pois o seu nível pode se alterar rapidamente podendo acarretar transbordamentos. Além disso, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores e nem estacionar veículos, pois elas podem cair e ocasionar graves acidentes. A atenção especial deve se estender a áreas de encostas e morros.

Confira outras recomendações:⠀

⠀- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de uma inundação;

⠀- Limpe o telhado e canaletas de águas para evitar entupimento;

⠀- Retire todo o lixo e leve para áreas não sujeitas a inundações;

⠀- Se você morar ou possuir comércio em áreas sujeitas à inundação coloque seus móveis e estoques em lugares altos;

⠀- Colabore com a abertura de deságues para evitar o estancamento de água, pois pode causar muitos prejuízos, principalmente para a saúde;

⠀- Não utilizar alimentos atingidos pela água de enchente ou inundação e nem beber água de enchente ou inundação;

⠀- Não jogar lixo nos bueiros e boca de lobo, nem nos córregos e rios, para não obstruir o escoamento da água;

⠀- Não amontoe sujeira e lixo em lugares inclinados porque eles entopem a saída de água e desestabilizam os terrenos provocando deslizamentos;

⠀- Não deixar crianças brincando na enxurrada ou nas águas dos córregos, pois elas podem ser levadas pela correnteza ou contaminar-se, contraindo graves doenças, como hepatite e leptospirose;

⠀- Não tocar nem usar equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico e curto-circuito;

⠀- Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

⠀- Não coloque lixo nas ruas que seja de fácil propagação com o vento;

⠀- Revise o madeiramento de sua casa;

⠀- Reforce a amarração de seu telhado;

⠀- Desligue os aparelhos elétricos das tomadas e o gás;

⠀- Abaixe para o piso todos os objetos que possam cair, dentro das residências, com o vento forte (exceto em área inundável);

⠀- Se você observar aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil;

⠀

Em caso de raios, se estiver na rua:

⠀

⠀- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

⠀- Não fique no alto de morros ou no topo de prédios;

⠀- Não se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos;

⠀- Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas;

⠀- Evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios (pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos, veículos sem capota como tratores, motocicletas ou bicicletas);

⠀- Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica;

⠀- Evite estruturas altas tais como torres, de linhas telefônicas e de energia elétrica;

⠀

Se estiver dentro de casa:

⠀

⠀- Não use telefone com fio;

⠀- Não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas;

⠀- Não toque em equipamentos elétricos que estejam ligados à rede elétrica.

