As madrugadas vão continuar geladas em Belo Horizonte ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (10), os termômetros marcaram 11ºC e, até sexta-feira, a tendência é de que se mantenha neste patamar. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou que a capital também deve enfrentar uma névoa seca, no período da tarde, nos próximos dias.

De acordo com o meteorologista Cléber Souza, a umidade relativa do ar deve atingir 35% na cidade. O índice coloca BH em estado de atenção. Para se ter noção da secura, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%. Para evitar sofrer com problemas respiratórios por causa do tempo seco, a Defesa Civil dá algumas dicas - confira quais são no final da matéria.

Ainda conforme Cléber de Souza, a temperatura máxima em BH deve ficar em torno dos 25ºC. Nesta segunda, a previsão é de 24ºC. "Haverá um ligeiro aumento nos termômetros em relação a semana passada, quando a temperatura máxima não passou dos 21ºC", explicou o meteorologista.

Em Minas, a cidade mais fria foi Maria da Fé, no Sul de Minas, que registrou 2,7ºC durante a madrugada. No Norte de Minas, os termômetros devem atingir 33ºC. Para todo o Estado não há previsão de chuva.

Confira dicas para driblar o tempo seco:

- Beber muita água por dia, água de coco e sucos naturais, para evitar a desidratação;

- Preferir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evitar fritura;

- Dormir em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda colocar uma bacia com água;

- Evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h;

- Evitar banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele;

- Em caso de problemas respiratórios procurar um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil ou Polícia Militar.