A previsão meteorológica para esta quarta-feira (12) indica que os termômetros podem chegar aos 27°C em Belo Horizonte. O dia será de céu claro a parcialmente nublado, com baixo índice de umidade relativa do ar na parte da tarde. Não há previsão de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima registrada hoje foi de 13°C. Já a umidade deve variar entre 35% e 95% durante o dia. Para o decorrer da semana, a previsão indica temperatura estável até esta quinta (13), com queda nos termômetros no início do fim de semana.

Amanhã (13) o dia será de céu encoberto durante a manhã e muitas nuvens no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre 14°C e 28°C, com umidade relativa do ar marcando entre 30% e 70%.

A situação muda, no entanto, com a aproximação de uma massa de ar frio na sexta (14). O último dia da semana terá queda de temperatura e máxima de 24°C. A mínima deve chegar aos 14°C e a umidade relativa do ar tende a girar entre 40% e 80%.

Veja a previsão para BH:

Quarta-feira (12)

Mínima: 13°C

Máxima: 27°C

Quinta-feira (13)

Mínima: 14°C

Máxima: 28°C

Sexta-feira (14)

Mínima: 14°C

Máxima: 24°C

Umidade relativa do ar

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou alerta meteorológico, na tarde de terça-feira (11), sobre a umidade relativa do ar em torno de 30% na capital. O índice é considerado muito baixo. Por isso, a população deve redobrar a atenção e se hidratar.

A situação, porém, deve melhorar com os reflexos da passagem da massa de ar frio pelo Sul de Minas, a partir de sexta-feira, com mínimas em 40% durante o período da tarde.

