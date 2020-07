Belo Horizonte registrou um novo recorde de mortes por coronavírus pelo segundo dia seguido. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta sexta-feira (10), mais 24 óbitos por Covid-19 foram confirmados na capital.



No boletim anterior eram 23 mortes registradas. Ao todo, 248 pessoas perderam a vida para a doença em BH. Todas as vítimas tinham acima de 60 anos ou alguma comorbidade, como cardiopatia, diabetes, hipertensão e obesidade.



Ainda segundo o levantamento, BH registrou 9.978 casos de Covid-19, sendo 640 novas confirmações nas últimas 24 horas. Há ainda 2.832 pessoas que estão em acompanhamento, aguardando resultado de exames laboratoriais.



Com 35 mortes, a regional Nordeste é a localidade que teve mais óbitos confirmados por coronavírus.

Confira o gráfico de casos e mortes por regional de Belo Horizonte: